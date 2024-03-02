وزير الخارجية: العراق سيوسع إنتاجه من الغاز الطبيعي

2024-03-02 11:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، أن حكومة بلاده تعتزم توسعة انتاجها من الغاز الطبيعي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وقال حسين في كلمته في منتدى انطاليا المنعقد في تركيا، إنه "لدينا حكومة تعمل على إنعاش قطاع الزراعة وتقويته، وكذلك توسعة إنتاج الغاز الطبيعي".

وأضاف أنه "لا ينبغي للعراق ان يعتمد على النفط فقط خلال السنوات القادمة"، مستطردا القول، "لدينا علاقات تجارية جيدة للغاية مع تركيا وإيران".