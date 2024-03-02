ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل

2024-03-02 11:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم السبت ،بشكل طفيف في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة وفي الأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا طفيفا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 150800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.