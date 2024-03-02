الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة هذا الأسبوع

2024-03-02 11:12:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "يوم غد الأحد، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية"