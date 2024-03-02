ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار .. قائمة بـ 11 محافظة

2024-03-02 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (2 آذار 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في البورصات الرئيسة، لتصل لأكثر من 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

ادناه قائمة أسعار لـ11 محافظة:



100$ = 151,100 بغداد

100$ = 151,150 البصرة

100$ = 151,050 أربيل

100$ = 151,150 السليمانية

100$ = 151,150 كربلاء

100$ = 151,250 كركوك

100$ = 151,000 بابل

100$ = 150,950 دهوك

100$ = 151,000 الموصل

100$ = 151,100 النجف

100$ = 151,000 بعقوبة







