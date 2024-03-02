ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار .. قائمة بـ 11 محافظة
2024-03-02 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (2 آذار 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في البورصات الرئيسة، لتصل لأكثر من 150 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.
ادناه قائمة أسعار لـ11 محافظة:
100$ = 151,100 بغداد
100$ = 151,150 البصرة
100$ = 151,050 أربيل
100$ = 151,150 السليمانية
100$ = 151,150 كربلاء
100$ = 151,250 كركوك
100$ = 151,000 بابل
100$ = 150,950 دهوك
100$ = 151,000 الموصل
100$ = 151,100 النجف
100$ = 151,000 بعقوبة