الأسدي: طريق التنمية أصبح حاجة ملحة على مستوى المنطقة والعالم

2024-03-02 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم السبت، أن طريقة التنمية أصبح حاجة ملحة جداً على مستوى المنطقة والعالم، فيما أشار إلى وجود تنسيق ونقاشات موسعة مع الجانب التركي بشأن المشروع.

وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع طريقة التنمية أصبح حاجة ملحة جداً بسبب التغييرات السياسية الموجودة في المنطقة والحروب القائمة وتأثيرها على الممرات المائية التي تنقل من أوروبا إلى آسيا والعكس".

وأضاف أن "هناك إلحاحاً من جميع دول العالم في وجود ممرات آمنة، والطريق العراقي هو ممر آمن جداً وقصير ويختصر الوقت والتكاليف، وبالتالي أصبح متطلباً واجب التنفيذ".

ولفت إلى أن "هناك تنسيقاً ونقاشات موسعة مع الجانب التركي بخصوص مشروع طريق التنمية، والذي أصبح الحل الوحيد لمرور البضائع في ظل الوضع السياسي الساخن في المنطقة".