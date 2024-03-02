بعد تفجير الطارمية.. إجراءات امنية مشددة على طول "حوض دجلة"

2024-03-02 11:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (2 آذار 2024)، عن تشديد الإجراءات الامنية على طول مناطق "حوض نهر دجلة" بعد تفجير الطارمية يوم أمس.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه" بعد استهداف رتل عسكري في بساتين الطارمية شمال بغداد، يوم امس والذي ادى الى استشهاد واصابة 6 من الجنود بينهم ضابط، اوعزت القيادات الامنية بتشديد الاجراءات ضمن مناطق حوض نهر دجلة الفاصل بين الطارمية وجديدة الشط بين بغداد وديالى".

واضاف، أن" التشديد يأتي لمنع أي خروقات او تسلل او محاولة هروب لبعض العناصر عقب التشديد الامني في المناطق الزراعية وعمليات التمشيط التي جرت"، لافتا الى أنه "هناك تنسيق بين بغداد وديالى ضمن محاور تأمين حوض نهر دجلة".

واشار الى أنه "هناك رصد جوي للمناطق الزراعية من أجل تأمينها وتعقب اي اهداف تثير الشك مع وجود عمليات تمشيط ميداني لبعض المحاور في عمق بساتين الطارمية".

وكانت القوات الامنية قد فرضت، أمس الجمعة، طوقاً امنياً لتفتيش مناطق واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد بعد انفجار عبوة ناسفة على احدى دوريات الجيش.

وقال مصدر امني لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً وشرعت بعملية تفتيش واسعة في منطقة السلمان بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بعد انفجار عبوة ناسفة على قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٥ الفرقة السادسة ضمن قاطع عمليات بغداد".

واوضح ان "الانفجار ادى الى استشهاد جندي وإصابة ٤ آخرين ".