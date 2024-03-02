بغداد وميسان.. الإطاحة بـ 8 متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة

2024-03-02 11:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، إلقاء القبض على 8 متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في محافظتي بغداد وميسان.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمكنت مفارز اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية اثناء إجراء الممارسة الأمنية بتفتيش العجلات في السيطرة الشمالية بناحية مكيشيفة في سامراء من القاء القبض على شخص يستقل عجلة نوع اكتروز ضبط بحوزته 1500 علبة دوائية بدون أوراق رسمية".

واضافت، أن "مفارز الفرقة الخامسة في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين وفق المواد (المشاجرة ، التهديد) في مناطق (مدينة الصدر، الشعب، حي اور)".

واشارت الى، انه "في محافظة ميسان القت قوة من اللواء الحادي عشر القبض على متهم مطلوب للقضاء بتهمة التهديد ، كما تم ضبط (10 بندقية كلاشنكوف، بندقيه صيد، بندقيه سمنوف ) أثناء تنفيذ واجب تفتيش عن الأسلحة غير المرخصة ضمن قواطع المسؤولية في المحافظة".

وبينت، أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".