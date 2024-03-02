2024-03-02 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باستمرار الرعاية لنشاط الفائزة بجائزة صانعة الأمل تالا الخليل، وتقديم الدعم والرعاية لنشاط محمد النجار، أحد المتأهلين الأربعة للفوز بالجائزة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الشابة العراقية تالا الخليل، الفائزة بجائزة صانعة الأمل، التي تقدمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وزميلها محمد النجار أحد المتأهلين الأربعة للفوز بالجائزة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "هذه المكانة والفوز الذي حققته تالا إلى جانب تأهل شاب عراقي آخر للجائزة، يؤكد قدرات العراقيين على تجاوز كل الظروف والمحددات، وصناعة أمل حقيقي وفعّال ينتج التميز والإبداع، بما يغير من الواقع وينتصر للطموح".

وأشار البيان الى أن "رئيس الوزراء وجه باستمرار الرعاية لنشاط تالا، وتهيئة مستلزمات نجاحها في رسالتها التي تشكل نموذجاً في العطاء والنشاط الإيجابي المتميز، وكذلك توجيه الرعاية والدعم إلى نشاط محمد النجار، تعزيزاً لرسالته الإنسانية والوطنية".

وكانت تالا الخليل، وهي صيدلانية من محافظة البصرة، قد فازت بالجائزة على ضوء تأسيسها مؤسسة مجانية لرعاية ومساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في العراق، إضافة إلى رعاية الأطفال من مرضى السرطان.

فيما فقد الشاب محمد النجار ساقه في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، حيث كان أحد المتطوعين للقتال، وتمكّن بعد تعافيه من تشكيل فريق لكرة القدم من مبتوري الأطراف، شارك في بطولات محلية ودولية عديدة، وتأهل لكأس العالم لمبتوري الأطراف التي أقيمت في تركيا في شهر تشرين الأول من العام الماضي، ووضعت كل هذه الإنجازات تصنيف فريق العراق لكرة القدم لمبتوري الأطراف في الترتيب الـ19 عالمياً من أصل 70 فريقاً.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء كان قد أقر في نيسان الماضي، شطب مبلغ قطعة الأرض المخصصة إلى منظمة المحاربين الصغار، التي تترأسها تالا الخليل؛ دعماً وإسناداً لنشاطها، وتوجيه وزارة النفط بتشييد الدار الخاصة بالمنظمة.