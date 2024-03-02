ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد واربيل

2024-03-02 12:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل كبير في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت، (2 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 439 الف دينار، وسعر الشراء 435 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 409 آلاف دينار، وبلغ سعر الشرا 405 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.