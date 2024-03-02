2024-03-02 12:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع وإصابة 6 أشخاص اثر حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك شمال محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة نوع (دايو برنس)، اصطدمت بشاحنة على طريق بغداد - كركوك قرب آمرلي نتيجة السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة بينهم نساء"، مشيرا إلى "نقل الضحايا لمستشفى قريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث".