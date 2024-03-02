ناسا توقف مشروعا بملياري دولار بسبب ارتفاع التكاليف

2024-03-02 12:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أنها ستوقف مشروعا بقيمة تزيد على ملياري دولار لاختبار خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود في الفضاء، بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر الجدول الزمني. وقالت “ناسا”، إن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع في المدار 1 (أو إس إيه إم 1) لا يزال يواجه زيادة في التكاليف، ومن المتوقع أن […]

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