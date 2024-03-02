2024-03-02 12:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح مصدر في الرئاسة التركية بأنه لا تتوفر لدى أنقرة أي معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ايدينليك” التركية أن أردوغان والأسد قد يجتمعان في موسكو في المستقبل القريب بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت الصحيفة أنه […]

ظهرت المقالة أنقرة: لا معلومات عن لقاء بين أردوغان والأسد في موسكو أولاً على ايرث نيوز.