2024-03-02 12:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم السبت، بأن “الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. وحذر المالكي، خلال جلسة نقاش بعنوان “مجموعة الاتصال بشأن غزة”، خلال فعاليات “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، أنه “في حال فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، فإن نتنياهو سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من فشل إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة أولاً على ايرث نيوز.