2024-03-02 12:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، الشابة العراقية تالا الخليل الفائزة بجائزة صنّاع الأمل والمتأهل للجائزة محمد النجار. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الشابة العراقية تالا الخليل، الفائزة بجائزة صانعة الأمل، التي تقدمها مؤسسة مبادرات […]

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