البحرين تنفذ عملية إنزال مساعدات إنسانية إلى غزة

2024-03-02 12:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مركز الاتصال الحكومي البحريني، اليوم السبت، تنفيذ قوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي الأردني عملية لإنزال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وتشتد الحاجة لإيصال معونات غذائية بشكل عاجل لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة، الذي يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة على وقع الحرب التي تشنها عليه إسرائيل. وبينما تصل مساعدات إلى […]

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