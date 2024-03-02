اليوم .. ثلاث مباريات لحساب الجولة التاسعة لدوري اليد

2024-03-02 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم السبت بقيــة مباريات منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة ثلاث مواجهات تلعب في الساعة الثالثة عصراً .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المباراة الأولى ستجمع سابع الترتيب فريق الكوت وصاحب المركز السادس كربلاء في قاعة ميثم حبيب، حيث يطمح كلاهما إلى تحقيق الفوز وتعزيز مركزيهما في سلم ترتيب الدوري".وأضاف أن "المباراة الثانية ستكون بين فريق نفط الوسط والوافد الجديد الطلبة في قاعة التضامن، ويرنو فيها نفط الوسط إلى الظهور بأداء مغاير عن مباراة الجولة الماضية والتي أسفرت عن خسارته أمام الجيش، وتحقيق نتيجة إيجابية يصالح فيها جماهيره، بينما يأمل الأنيق بأن يكون نداً قوياً وتقديم مستوى يليق باسم النادي".وبين أن "المواجهة الثالثة سيلتقي فيها تاسع الترتيب فريق نفط ميسان وصاحب المركز الثامن ذي قار، والتي يتطلع من خلالها الفريقان إلى تصحيح المسار وتعويض خسارتيهما في الجولة الماضية".يشار إلى أن يوم غدٍ الأحد سيشهد قمة مواجهات الجولة والتي ستجمع صاحبي المركزين الثالث والرابع الجيش والحشد الشعبي في ملعب الأول.