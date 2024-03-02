وزير النفط يبحث مع نظيره الإيراني الاستثمار المشترك للحقول النفطية

2024-03-02 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني الاستثمار المشترك للحقول النفطية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "وزير النفط التقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي وبحث معه افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية والاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين".وأضاف البيان أن "اللقاء جاء على هامش حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر".