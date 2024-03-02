اليوم .. انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للباغوت للأشبال والناشئين

2024-03-02 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم السبت منافسات بطولة أندية العراق للباغوت بفئتي الأشبال والناشئين للذكور والإناث التي يقيمها اتحاد اللعبة في قاعة الأعظمية المغلقة.وذكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة مصطفى قاسم لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "بطولة الأندية الخاصة بفئتي الأشبال والناشئين ستقام اليوم السبت في قاعة الأعظمية المغلقة عند الساعة الثالثة عصراً بمشاركة واسعة من الفرق المحلية التي تمثل مختلف المحافظات ويتوقع لها أن تشهد منافسة قوية ومثيرة بين الأندية من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة وتحقيق الأوسمة الملونة".وأضاف أن "البطولة ستحظى بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية حسب النتائج والمستويات، وتعد محطة تحضيرية مهمـة للاعبينا تمهيداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لاسيما أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر أبطالنا خلال العام الحالي عربياً وآسيوياً وعالمياً".وأشار إلى أن "اتحاده أكد على مشاركة فئة الإناث في هذه البطولة بغية خلق قاعدة رصينة من البنات ليشكلن نواة حقيقية لمنتخب قادر على تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية".