صادرات العراق النفطية تتجاوز 100 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني الماضي

2024-03-02 13:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم السبت، أن مجموع الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي، بلغت أكثر من 100 مليون برميل، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا للاحصائية التي نشرتها الوزارة اليوم، فإن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين، و (508) آلاف، و(438) برميلا.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون، و(25) الف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (1) مليون و ( 19) الفا و (132) برميلا.

وبحسب الاحصائية، فإن الصادرات إلى الاردن كانت (464) الفا و(306) براميل.