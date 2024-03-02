2024-03-02 13:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف أمين سر نقابة شركات البناء الإيرانية أن شركات تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية استحوذت على حوالي ملياري دولار من السوق العراقية من عام 2009 إلى عام 2015. واضاف أن شركات تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية استحوذت على حوالي ملياري دولار من السوق العراقية من عام 2009 إلى عام 2015، مضيفا أن هذا […]

ظهرت المقالة الكشف عن حصة الشركات الإيرانية من الخدمات الفنية والهندسية بالعراق أولاً على ايرث نيوز.