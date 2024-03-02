2024-03-02 13:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم السبت، تسجيل 10 هزات ارضية داخل العراق خلال شهر شباط الماضي. وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت التقرير الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط لعام 2024 والتي بلغت تسجيل […]

ظهرت المقالة تسجيل 10 هزات ارضية داخل العراق خلال شباط الماضي أولاً على ايرث نيوز.