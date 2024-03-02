2024-03-02 13:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شن احمد الموسوي، النائب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق، اليوم السبت، هجوما على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بعد لقائه علي حاتم السليمان. وذكر الموسوي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، ان “من صفاتهِ الغدر والطائفية والبذاءةِ والقُبح والتحريض على القوات الامنية وخصوصاً الحشد، وكان من رؤوسِ الفتنة وعناوينها البارزة انقلب […]

ظهرت المقالة العصائب تشن هجوما على فالح الفياض: الدماء لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للمجاملة والكسب الشخصي أولاً على ايرث نيوز.