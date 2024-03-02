2024-03-02 13:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن “قصف إسرائيلي لأطراف بلدات علما الشعب والظهيرة ومرجعيون جنوبي البلاد”. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بقصف مدفعي لأطراف علما الشعب والضهيرة، مشيرة إلى قصف مدفعي طال بلدة الوزاني في مرجعيون. وأعلن “حزب الله” اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل 3 من مقاتليه خلال مواجهات مع […]

ظهرت المقالة المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات لبنانية عدة على الحدود بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.