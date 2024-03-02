2024-03-02 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت (2 آذار 2024)، استبعاد 27 اجنبيًا مخالفًا لشروط الإقامة عبر مطار البصرة الدولي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة البصرة، سفرت 27 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي".

وأوضحت، أن "هذه الخطوة تأتي بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل المخالفين كما تدعو المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".











