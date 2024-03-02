لجنة احتجاجات السليمانية تعلق على قرار توطين الرواتب: حكومة الاقليم "تماطل"

2024-03-02 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكدت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، رفضها تسويف قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد لـ "بغداد اليوم"، إنه "هناك محاولة من قبل الأحزاب الحاكمة وحكومة إقليم كردستان لتسويف القرار والمماطلة".

وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم وأي تأخير لتنفيذه سيجعلنا نعود للتظاهر والاحتجاج وبشكل واسع"، مطالبا "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ القرار وفتح فروع للمصارف الاتحادية بأسرع وقت".

وأشار محمد إلى أن "هذا القرار هو الحل الوحيد والأفضل لإنهاء الأزمة المالية، وقضية تأخر صرف رواتب الموظفين".

وفي (21 شباط 2024)، قررت المحكمة الاتحادية، توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان بالمصارف الاتحادية والزام الحكومات الاتحادية بدفعها من موازنة الدولة على ان يتم اقتطاعها من موزانة الاقليم.

وبحسب الدستور العراقي، فان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات، وغير قابلة للطعن.

ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لأشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.