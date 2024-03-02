الرصد الزلزالي تعلن تسجيل 10 هزات ارضية خلال شباط الماضي

2024-03-02 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم السبت (2 آذار 2024)، تسجيل 10 هزات ارضية داخل العراق خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت التقرير الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط لعام 2024 والتي بلغت تسجيل (40) هزة أرضية من قبل شبكة الرصد الزلزالي لمختلف المناطق من ضمنها (10) هزات أرضية داخل الاراضي العراقية".

وأوضحت، أن "التقرير المرفق طياً تضمن الشرح المفصل للنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة واماكن التمركز لشهر شباط 2024".







