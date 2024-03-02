2024-03-02 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أيد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة إريك برينس الذي أشار إلى ضرورة إنهاء نزاع أوكرانيا وتخلّي كييف لروسيا عن القرم ودونيتسك ولوغانسك. وعلق ماسك في منصة “X” على تدوينة للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس نشر فيها ما ذكره مؤسس “بلاك ووتر” حول نزاع أوكرانيا: “للأسف نعم هذا صحيح”. وكان برنس قد تحدث […]

ظهرت المقالة ماسك يؤيد تصريحات مؤسس شركة “بلاك ووتر” حول ضرورة ترك القرم ودونباس لروسيا أولاً على ايرث نيوز.