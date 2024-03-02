2024-03-02 14:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم السبت، على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على السوق المحلي قبيل شهر رمضان المبارك. وقال عضو اللجنة علي حاتم، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الجهات الرقابية في وزارة التجارة ووزارة الداخلية وكذلك الامن الوطني مطالبين بتشديد الإجراءات الرقابية على السوق المحلي قبيل شهر رمضان المبارك، لمنع أي تلاعب […]

ظهرت المقالة قبيل رمضان.. دعوات برلمانية لتشديد الإجراءات الرقابية على السوق المحلي أولاً على ايرث نيوز.