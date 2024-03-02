النجف.. الاطاحة بـ 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو غرام من "الكريستال" وطائرة مسيرة

2024-03-02 14:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم السبت (2 اذار 2024)، الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم كيلو غرام من مادة "الكريستال" وطائرة مسيرة في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة لملف تجار السموم المخدرة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة".

واضاف البيان، انه "ضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وطائرة مسيرة وأدوات تعاطي"، لافتا الى انه "تم تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".