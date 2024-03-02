إصابة 6 اشخاص بأعمار مختلفة جراء انفجار "جسم غريب" غرب بغداد

2024-03-02 14:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (2 آذار 2024)، بإصابة 6 اشخاص بأعمار مختلفة جراء انفجار "جسم غريب" بالقرب من سجن ابو غريب غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "أصيب 6 اشخاص بجروح متفاوتة وبأعمار مختلفة نتيجة انفجار جسم غريب بالقرب من سجن ابو غريب غرب بغداد".

واضاف، أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما طوقت قوة امنية مكان الحادث لمعرفة طبيعة الجسم الغريب".