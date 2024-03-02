فيديو.. رئيس المنافذ الحدودية يضبط 40 عجلة دون الموديل ويتوعد المهربين

2024-03-02 15:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم السبت (2 اذار 2024)، ضبط 40 عجلة تحت الموديل ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال اللواء الوائلي في مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، انه "بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق المختص بالضبط، تم وضع اليد على 40 عجلة تحت الموديل ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي".

وأضاف انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجرمين"، متوعدا المهربين بـ "السجن والاستمرار في ملاحقة جميع العجلات المهربة و الادوية و الدراجات المهربة، خصوصا بعد استكمال الربط الشبكي والسونار وساحة الترحيل بالكاميرات في هيئة المنافذ".









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