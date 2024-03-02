2024-03-02 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، الأسبوع الماضي، أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة خمسة أيام فُتح فيها المزاد، ملياراً و52 مليوناً و796 ألفاً و86 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و559 مليوناً و217 دولاراً، منخفضة عمّا سجله الأسبوع الذي سبقه، إذ بلغ ملياراً و62 مليوناً و587 ألفاً و198 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الثلاثاء، حيث بلغت 214 مليوناً و597 ألفاً و79 دولاراً، فيما وكانت أقل المبيعات ليوم الاثنين، وبلغت 206 ملايين و555 ألفاً و16 دولاراً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 896 مليوناً و586 ألفاً و86 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 83%، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 156 مليوناً 210 آلاف دولار.

وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.