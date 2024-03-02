2024-03-02 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، اليوم السبت، ان التظاهر حق كفله الدستور، فيما بين ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وذكر خوشناو لوكالة ايرث نيوز، ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وقطعي وملزم لجميع السلطات سواء كانت اتحادية منها او سلطات اقليم كردستان”. وأضاف “هناك تواصل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في […]

ظهرت المقالة الوطني الكردستاني: التظاهر حق كفله الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع أولاً على ايرث نيوز.