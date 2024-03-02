2024-03-02 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم السبت ، توجه وفد إسرائيلي يوم غد الاحد إلى القاهرة، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المصادر، إن “الوفد الإسرائيلي لن يتوجه إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة”. وكانت تقارير صحفية […]

ظهرت المقالة إسرائيل تنفي ارسل وفد الى القاهرة بشأن “هدنة جديدة” في غزة أولاً على ايرث نيوز.