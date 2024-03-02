2024-03-02 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً للغاز في غضون سنوات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في جلسة حوارية بعنوان (التجارة الدولية: التواصل والاعتماد المتبادل) وذلك ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث بحضور نائب رئيس الجمهورية التركية جيفديت يلماز، إضافةً إلى عدد من وزراء خارجية الدول ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد".

وأوضح البيان الى أن "وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أهم التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق، والأشواط التي قطعها للخروج من وطأة العزلة الاقتصادية التي رزح تحت وطأتها خلال حقبة النظام البائد، ومن ثم الشروع في تنفيذ عملية التعافي الاقتصادي عبر إعادة التواصل مع دول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتنويع مصادر الدخل إضافة إلى الخطط الرامية لجعل العراق بلداً مصدراً للغاز في غضون السنوات القادمة".

وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون التجاري للعراق مع دول العالم أسوةً بالدول المجاورة التي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية متميزة".