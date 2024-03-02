التحالف: خطتنا الحالية لاتتضمن انسحابنا من العراق

2024-03-02 15:24:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش عن عدم وجود خطة في الوقت الحاضر لانسحاب قوات التحالف من العراق، مشيرا إلى أن دور التحالف في القارة الأفريقية هو تنمية القدرات المحلية على مواجهة داعش. قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة داعش، إيان مكاري، في مقابلة متلفزة ان دولة العراق، دولة مؤسسة للتحالف الدولي وهي تلعب دورا قياديا فيه، مشددا على أن التحالف يستفيد من التجربة العراقية في استهداف داعش. وأكد مكاري وجود مباحثات ثنائية مع العراق من أجل وضع إطار دائم لتعاون أمني بين الدولتين، واقناعه بضرورة استمرار التحالف، موضحا ان الجانبين لديهما رؤية مشتركة لضرورة استمرار الحملة ضد تنظيم داعش. وتابع