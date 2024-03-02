الداخلية العراقية تعلن تسجيل عشرات ملايين المواطنين على البطاقة الوطنية

2024-03-02 15:24:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن تسجيل عشرات الملايين من المواطنين على البطاقة الوطنية. وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية أعلنت تسجيل 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية لغاية الاول من آذار الحالي. واعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق انه يمكن لجميع المواطنين في العراق الحصول على رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال الدخول على رابط البوابة الالكترونية التابعة لمديرية شؤون البطاقة الموحدة التي تم استحداثها مؤخرا، حيث وفرت وزارة الداخلية العراقية رابط استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة