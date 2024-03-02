برشلونة يحدد موعد اختيار مدربه الجديد

2024-03-02 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حدد فريق برشلونة الاسباني، موعد اختياره للمدرب الجديد، خلفا لتشافي هيرنانديز الذي قرر الرحيل في الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيعقد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مقابلات مع المدربين المرشحين لقيادة البارسا خلال التوقف الدولي في آذار/مارس الجاري.

وأشارت إلى أن ديكو سيمنح خوان لابورتا (رئيس برشلونة) رأيه عقب الانتهاء من عقد المقابلات، لكن الرئيس من سيتخذ القرار النهائي بشأن المدرب الجديد.

وأوضحت أن الإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون، لديه اهتمام من برشلونة وليفربول، لكنه يفضل البارسا حتى الآن رغم رفضهم لدفع الشرط الجزائي في عقده (15 مليون يورو).

وذكرت أن دي زيربي سينتظر برشلونة في آذار/مارس الجاري، ثم سينظر إلى العروض الأخرى التي حصل عليها، لا سيما عرض ليفربول الذي قد يقلب الموازين.

وكشفت أن دي زيربي إذا لم يحصل على رد واضح بأنه المدرب المختار في برشلونة خلال آذار/مارس الجاري، ستصبح مسألة التعاقد معه معقدة للغاية.

المصدر: كوورة



