حاول انقاذ اطفاله.. انتشال "أب" من حريق داخل منزله في النجف

2024-03-02 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (2 اذار 2024)، انتشال أب حاول انقاذ اطفاله من حريق داخل منزله في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرقها أنقذت أب جاهد لينقذ أطفاله بعد احتراق داره فحاصرته النيران ولم يتمكن من الخروج".

واوضح البيان، ان "فرق الدفاع المدني اقتحمت الدار وتمكنت من إنقاذه في الثواني الأخيرة قبل أن تلتهم جسده النيران"، لافتا الى ان "الاب أصيب على أثرها بحروق بسيطة".

وتابع، انه "تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها"، مؤكدا ان "فرقها أنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية".