النقل: العراق سجل 10 هزات أرضية الشهر الماضي

2024-03-02 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت، عن تسجيل 10 هزات أرضية في العراق خلال الشهر الماضي.

وقال مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عبد العظيم الساعدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "شبكة الرصد الزلزالي سجلت (40) هزة أرضية، (10) منها داخل الاراضي العراقية و(٣٠) هزة في الدول المجاورة".

بدورها، أوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف: "‏النشاط الزلزالي في العراق سجل (٤) هزات في محافظة نينوى و(٣) في السليمانية وهزة أرضية واحدة في كل من دهوك وأربيل وكركوك".