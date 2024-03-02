2024-03-02 16:00:03 - المصدر: واع

الديوانية - واعأحصى رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، جابر الحساني، اليوم السبت، مساحات الطرق المعاد تأهيلها في الديوانية، فيما أكد تأهيل البنى التحتية بالكامل لشبكات مياه ومجاري وكهرباء حي الأمين الأولى.وقال الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق الخدمي دخل الأحياء المحرومة في محافظة الديوانية، وباشر بتقديم الخدمات في أكثر من حي"، مؤكداً "إنجاز الخدمات بالكامل تقريباً في حي العامل والأمين الأولى والثانية".وأوضح، أن "حي الأمين الأولى، هو حي كبير، تم تأهيل طرقها على مساحة تقدر بأكثر من 120 ألف متر مكعب، ما بين مقرنص وتبليط، فضلاً عن تأهيل البنى التحتية بالكامل من شبكات الماء بطبقة 80 كم وشبكة المجاري بطبقة 33 كم، إضافة إلى تأهيل الشبكة الكهربائية".