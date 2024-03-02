الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في النجف الأشرف

2024-03-02 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، اليوم السبت، عن الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وبحوزتهم كيلوغراماً من الكريستال في النجف الأشرف.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة لملف تجار السموم المخدرة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف وضبط بحوزتهم كيلوغراماً واحداً من مادة الكريستال المخدرة وطائرة مسيرة وأدوات تعاطي"، مشيراً الى أنه "تم تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".