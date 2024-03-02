مستشار نيجيرفان بارزاني يكشف تطورات استئناف تصدير نفط الإقليم وموعد زيارة أردوغان للعراق

2024-03-02 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رهن فلاح مصطفى كبير مستشاري رئيس اقليم كوردستان، يوم السبت، مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بتوصل اربيل وبغداد الى اتفاق نهائي بهذا الصدد، متوقعا أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق بعد اجراء الانتخابات المحلية في بلاده.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي عقده اليوم في انطاليا، انه "فيما يخص استئناف صادرات نفط اقليم كوردستان مرة أخرى عبر ميناء جيهان، فان الجمهورية التركية مستعدة لذلك".

واستدرك القول: لكن هذه المسألة تتعلق أكثر ببغداد، مؤكدا أنه "متى ما تتوصل اربيل وبغداد إلى اتفاق نهائي فإن عملية التصدير لنفط كوردستان ستبدأ من جديد".

وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية التركية الى العراق، قال مصطفى إنه من المقرر أن يزور الرئيس أردوغان بغداد وكذلك اربيل بعد الانتخابات البلدية التركية، مردفا بالقول، إن: هذه الزيارة ستكون عاملا لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق بشكل عام وإقليم كوردستان خاصة.