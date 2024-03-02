الغيابات تضرب قائمة برشلونة أمام بيلباو

2024-03-02 17:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة أتلتيك بيلباو، المقررة غدا الأحد، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.وشهدت اختيارات تشافي، غياب الرباعي ماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي وجافي وفيران توريس.وجاءت قائمة البارسا كالتالي:تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - لامين يامال - كوشين - كوبارسي - مارك جويو – فورت.ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، أما أتلتيك بيلباو يأتي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.