هل يؤثر غياب رئيس البرلمان؟.. تعليق نيابي على إمكانية تمرير قانون اخراج القوات الأجنبية

2024-03-02 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (2 اذار 2024)، أن غياب رئيس مجلس النواب العراقي لن يؤثر على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليس هناك ما يدفع للتأثير على إقرار قانون اخراج القوات الأجنبية بسبب غياب رئيس البرلمان"، مؤكدا أنه "هناك رئيسا للمجلس حالياً بالنيابة ولديه صلاحيات كاملة وفقا لقانون مجلس النواب والنظام الداخلي ولا مانع قانوني لهذا مطلقاً".

وبين ان "عمل البرلمان التشريعي او الرقابي لا يتوقف بغياب رئيس مجلس النواب، فهناك نائبين له ومن الممكن ان تدار الجلسات من خلالهما بشكل طبيعي"،مشددا على ان "قضية تمرير القوانين سواء قانون اخراج القوات الأجنبية أو غيره يرتبط بالتوافق السياسي، كونه العنصر الأساسي وليس غياب بعض الأشخاص".

وكانت كتلة حقوق البرلمانية، قد أكدت الجمعة (1 اذار 2024)، إصرار الكتل والأحزاب على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الكتلة حسين العامري لـ "بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب التي لها الأغلبية في البرلمان العراقي مصرة على تشريع قانون إخراج القوات الامريكية خلال الفترة المقبلة ولا تراجع عن تشريع القانون ولن نقبل باي تسويف ومماطلة بهذا الشأن".

وبيّن العامري، أن "مسودة القانون مازالت لدى اللجنة القانونية البرلمانية من اجل انضاج القانون، لتقديمه بشكل رسمي خلال الجلسات المقبلة لرئاسة المجلس حتى يدرج على جدول الجلسات، وهذا ما سنعمل ونضغط من اجله".

واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الأمريكي في العراق التي عقدت في شباط الماضي.