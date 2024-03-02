الزراعة تطمئن: شحنة العجول البرازيلية خالية من الأمراض

2024-03-02 17:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن شحنة العجول المزمعة والقادمة من البرازيل خالية من الأمراض وستذبح على الطريقة الشرعية داخل العراق.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة البيطرة شكلت فريقا طبيا متخصصاً لفحص شحنة العجول القادمة من البرازيل للعراق لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية".وأضاف، أن "الشحنة القادمة خالية من أي أمراض ولا تحتوي على حيوانات نافقة وجميع الرؤوس سليمة وتحمل شهادات صحية من بلد المنشأ وسيتم أيضا حجرها قبل دخولها البلاد وعمليات الذبح داخل العراق تتم وفق الشريعة الإسلامية".وتابع، أنه "على ضوء الشحنات المستمرة فإن أسعار اللحوم ستنخفض مع قرب شهر رمضان"، داعيا التجار إلى النظر لحاجات المواطنين وعدم التفكير بالأرباح فقط.وأعلنت وزارة الزراعة، الخميس الماضي، عن إصدارها موافقات للسماح باستيراد 17 ألف رأس من العجول من مناشئ عالمية معروفة إلى العراق.وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية وليد محمد رزوقي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت الموافقة والسماح لإحدى الشركات بإدخال 17 ألف رأس عجل من المناشئ المعروفة وهي البرازيل والإكوادور وكولومبيا"، مؤكدة أنها "بمواصفات جيدة جداً وعالية الجودة". وأضاف، أن "طلبات الاستيراد لهذه المواشي ستزداد بشكل كبير نتيجة سماح وزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة بحرية الاستيراد من الدول المعروفة وسيكون هذا الموضوع مستمرا وسيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار اللحوم لمستويات مقبولة بالنسبة للمواطن العراقي ".وأوضح رزوقي، أن "الارتفاع الذي تشهده الأسواق المحلية بأسعار اللحوم غير مبرر وبحسب إحصائيات فعلية أجرتها الوزارة فإن كلفة الكيلو غرام الواحد هي 10 آلاف دينار عراقي"، مؤكدا، أن "الإجراءات مستمرة للسيطرة على الأسعار".