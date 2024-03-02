2024-03-02 17:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى فارس مزاحم الجبوري، يوم السبت، عن تفاصيل ما سيناقشه اجتماع الكتل السنية اليوم بخصوص أزمة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السنية ستحضر الاجتماع الذي دعا له رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، بالعاصمة بغداد في العاشرة من مساء اليوم للخروج بحلول لأزمة تشكيل الحكومة المحلية وتأخرها".

وأضاف الجبوري، أنه "على الرغم من تمسك فريقي المجلس بقراراتهما ومرشحيهما لكننا نأمل أن يحقق اجتماع اليوم، اتفاقا يسهم بترشيح شخصية من المكون السني وطرحه في المجلس".

وأشار الى أن "أزمة الحكومة المحلية لها خيارين للحل وهما الاتفاق الذي سيخرج به اجتماع اليوم أو الذهاب الى مقترح طرحناه ونؤكد عليه مرة أخرى وهو كل فريق يشكل حكومة محلية بكامل شقيها التنفيذي والتشريعي لمدة سنتين وهو حل ينهي الصراع السياسي وفقا للمعطيات في المحافظة".

وأكد الجبوري أنه "في حال عدم تحقيق أحد الخيارين فإن الأزمة ستطول ويستمر الصراع".

وبين أن "مجلس ديالى اليوم عابر للطائفية وكل فريق فيه يضم مختلف القوميات والمكونات وهذا يحقق لأول مرة في ديالى منذ 2003 ويجب الإسراع بتشكيل الحكومة المحلية لتلبية تطلعات المواطن وتغيير واقع المحافظة إلى الأفضل".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا يوم السبت 3 شباط/ فبراير الماضي، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ.