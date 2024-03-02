2024-03-02 18:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مسؤولان أميركيان إن القوات الجوية الأميركية نفذت، السبت، أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130. وقال أحد المسؤولين إن الطائرات الثلاثة أسقطت 35 ألف وجبة غذائية. ولم ترد تفاصيل بشأن المناطق التي جرى إسقاط المساعدات الأميركية فيها داخل قطاع غزة. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح الجمعة أن الولايات المتحدة […]

ظهرت المقالة 35 ألف وجبة.. أميركا تجري أول إسقاط جوي لمساعدات في غزة أولاً على ايرث نيوز.