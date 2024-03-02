2024-03-02 18:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن وزارة الصحة ستستقدم فرقاً اجنبية لتقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان. وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح مركز صلاح الدين التخصصي لعلاج الأورام بسعة 50 سريراً وحسب بيان للوزارة انه “ضمن البرنامج الحكومي دعم مرضى السرطان من خلال المراكز التخصصصية وتوفير الأدوية”. واضاف انه “تم افتتاح […]

ظهرت المقالة العراق: تقنيات جديدة وخبرات عالمية لمحاربة السرطان أولاً على ايرث نيوز.