2024-03-02 18:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق إصرار الحركة على أن تلعب روسيا دورا رئيسيا مقابل الولايات المتحدة وإسرائيل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة “نوفوستي” إن الحركة تطالب بأن تكون روسيا لاعبا رئيسيا في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تحظى بدعم عدد من الدول التي ستدعمها، […]

ظهرت المقالة أبو مرزوق: “حماس” تصرّ على لعب روسيا دورا رئيسيا في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.